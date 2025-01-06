Турнир для русских биатлонистов и лыжников — круто: зрители кайфанули. Но проблем была целая гора: называем их

В Рязани прошла «Гонка чемпионов» лыжников и биатлонистов. Коммерческий старт открыл 2025-й в этих видах спорта.
Призовой фонд в 12 млн рублей разыграли 10 команд. Больше всего денег по итогам смешанной эстафеты забрали три коллектива: Терентьева (Мария Истомина, Александр Терентьев, Наталия Шевченко, Эдуард Латыпов) — 2 млн рублей, Емерхонова (Алена Баранова, Денис Спицов, Анастасия Гришина, Евгений Емерхонов) — 1 млн 800 тысяч, и Червоткина (Алина Пеклецова, Алексей Червоткин, Анастасия Шевченко, Антон Бабиков) — 1 млн 600 тысяч рублей.
В общем, у кого как, а у лыжников и биатлонистов новый год начался удачно. Плюс российский спорт и зрители получили еще один новый турнир с хорошими призовыми и эксклюзивным шансом увидеть лучших зимников страны вместе.
Несмотря на это, на следующий год, если «Гонка чемпионов» будет продолжаться и станет традиционной, организаторам есть над чем поработать. Минусов хватало, особенно для тех, кто не попал в плен стадионных эмоций.
***
На стадионе «Алмаз» сложилась непростая ситуация с погодными условиями. В итоге квалификацию и эстафету спортсмены бежали по километровому кругу. Это не так и мало, но хотелось бы, конечно, побольше. Трасса звездам также нужна потяжелее. Одна сплошная равнина — скучно, лыжникам — сто процентов. Иначе зачем их вообще звать? Погода вносит коррективы, не спрашивая никого, но, возможно, стоит проводить турнир в разных местах. Где-то повезет с зимой, а где-то — с наличием трудностей на дистанции.
Помимо того, что турниру требуется более интересная трасса, формат квалификации точно должен быть не разделкой у лыжников и спринтом у биатлонистов. Возможно, организаторам стоит прислушаться к Савелию Коростелеву, который выступил с интересным предложением. Иначе смотреть за этим дальше будет скучно.
«Я бы хотел, чтобы наш пролог был немножко повеселее. Можно было бы делать гонку на выбывание. То есть со второго круга по одному сливать», — цитирует лыжника «СЭ».
Составы на смешанную эстафету формировались совсем не так, как было указано в положении о соревнованиях. Это многих запутало. Следовало показать, как происходили выборы тех или иных участников, чтобы зрителям все было понятно. Вот как в спринтерских гонках на Кубке мира, где есть красная кнопка. Если «Гонка чемпионов» задумывалась как шоу, нужно выжимать максимум из всех моментов.
Порядок этапов — жесткий провал организаторов соревнований. Лыжники бежали на первых двух, а биатлонисты — на оставшихся. Вышло так, что лыжные этапы получились проходными и скучными. Отрыв на такой дистанции мог бы сделать, наверное, только Большунов в кондициях прошлого сезона, да и то не факт. Все просто ехали толпой. Есть два варианта, как можно было сделать гонку интереснее, не обделив при этом лыжников. Речь о распределении этапов. Но начинать нужно точно с биатлонных этапов, чтобы сразу появлялись разрывы. Например, биатлонистка — лыжница — биатлонист — лыжник. Есть вариант вообще начать с биатлонных этапов, а завершить все лыжными. Можно доверить командам распределение этапов. Это точно бы внесло интригу, но, правда, могло и запутать, если бы у одних бежала биатлонистка, а у других — лыжник. Это бы создало проблемы и для показа. Но очевидно, что с форматом нужно играть. И Антон Бабиков перед стартом соревнований подробно об этом говорил.
«Надеюсь, что организаторы будут собирать мнения и учитывать ошибки. Я бегал еще в 2017 году Гонку чемпионов в Тюмени. Мы начинали со стрельбы дуэльной, чтобы определить, кто будет выбирать. Это тоже интересный формат.
Еще не делал бы эстафету лыжница-лыжник, а потом уже мы. Потому что так лыжные скорости немножко обесцениваются. Не думаю, что они будут делать большие отрывы на лыжных этапах. Но если бы мы побежали в другом формате, то было бы сложнее. Да, сложнее организовать с точки зрения логистики стадиона, но точно интереснее», — рассказал Бабиков «СЭ».
Есть шероховатости не только в плане формата и условий для проведения гонок. Организаторы приглашали поучаствовать в «Гонке чемпионов» многих спортсменов, но не все смогли приехать, так как в их планы входили совсем другие мероприятия. Это абсолютно нормально и объяснимо. Но были моменты, которые просто пробили дно. Один из лидеров сезона, лучший лыжник среди биатлонистов Даниил Серохвостов свое приглашение летом почему-то не получил, а зимой о нем вспомнили в последний момент. Было уже поздно.
«Если бы меня, как и всех, позвали летом, да хотя бы в сентябре, я бы, конечно, приехал. Но написали только в начале декабря. У меня к тому моменту уже были распланированы сборы и все это менять было бы тяжело», — цитирует Серохвостова «Спортс».
Случился на «Гонке чемпионов» и фейл с автограф-картами. Спортсмены получили их за день до старта, чтобы можно было подписать для болельщиков. Во время раздачи Анастасия Кулешова и еще ряд лыжников выяснили, что являются частью сборной России по биатлону. Там прямо так и написали. Скандала не случилось, но все равно мало приятного для участников. В следующий раз проверять нужно внимательнее. Просто в итоге сложилось впечатление, что праздник организовали для биатлонистов, а лыжники выступили в роли свадебных генералов.
«Там еще Пеклецова, там все молодые спортсменки. Я могу сказать, что мы настолько приятно шокированы переходом Натальи Шевченко из лыж в биатлон, что рука дрогнула и мы решили заочно воплотить наши желания в действительность.
Но я это говорить не буду, иначе по приезде в Москву меня не оставят в живых. Это просто ошибка. Я приношу извинения перед всеми лыжниками, которых мы определили в сборную России по биатлону», — сказал исполнительный директор СБР Александр Пак.
В последний момент турнир потерял главную звезду — Александра Большунова. Его тренер Юрий Бородавко сказал, что лыжник почувствовал першение в горле и решил поберечься, чтобы совсем не свалиться с простудой. Экстренно на замену ему пришел Егор Митрошин. И хорошо, что он был относительно рядом, сумев подменить Сан Саныча. На будущее, если произойдут подобные форс-мажоры, нужно держать на месте проведения соревнований по одному спортсмену каждого пола из лыж и биатлона, чтобы никому не пришлось приезжать на трассу за час до старта. Призовой фонд у соревнований достаточный, чтобы выплатить небольшой гонорар запасным. Вряд ли кто-то откажется.
«Я был у себя дома, в Мордовии. Так получилось, что у меня телефон на зарядке стоял в другой комнате. Я прихожу и вижу десять пропущенных звонков от тренера: “Надо бежать гонку за Сашу Большунова”.
С утра мне сказали, что я точно бегу. Приехал на трассу за час», — сказал Митрошин «Матч ТВ».
***
Ждем 2026-й и очередную «Гонку чемпионов» — уже с исправленными ошибками и, возможно, новыми фишками, которые организаторы придумают за этот год. А вдруг и с участием большего количества иностранных спортсменов, а не только белорусов?! Очень бы хотелось, чтобы задумка жила. Соревнования — хорошо, но с приставкой «шоу» — еще лучше. И таких точно нужно больше.
Виктория Дмитриева