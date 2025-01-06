Турнир для русских биатлонистов и лыжников — круто: зрители кайфанули. Но проблем была целая гора: называем их

Порядок этапов — жесткий провал организаторов соревнований. Лыжники бежали на первых двух, а биатлонисты — на оставшихся. Вышло так, что лыжные этапы получились проходными и скучными. Отрыв на такой дистанции мог бы сделать, наверное, только Большунов в кондициях прошлого сезона, да и то не факт. Все просто ехали толпой. Есть два варианта, как можно было сделать гонку интереснее, не обделив при этом лыжников. Речь о распределении этапов. Но начинать нужно точно с биатлонных этапов, чтобы сразу появлялись разрывы. Например, биатлонистка — лыжница — биатлонист — лыжник. Есть вариант вообще начать с биатлонных этапов, а завершить все лыжными. Можно доверить командам распределение этапов. Это точно бы внесло интригу, но, правда, могло и запутать, если бы у одних бежала биатлонистка, а у других — лыжник. Это бы создало проблемы и для показа. Но очевидно, что с форматом нужно играть. И Антон Бабиков перед стартом соревнований подробно об этом говорил.