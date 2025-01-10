Виктор Майгуров: «Надеюсь, IBU заразится хорошим вирусом допуска наших спортсменов»

— Честно говоря, не припомню, когда в последний раз такое было. Хотя два года назад в той же Рязани тоже было наибольшее количество зрителей, когда мы там проводили этап Кубка Содружества. В некоторых других местах, где мы проводим соревнования, зрители тоже собираются. Но организаторы «Гонки чемпионов» сумели хорошо сделать не только биатлонную программу, но и события вокруг нее в виде разных конкурсов и прочих развлечений. Ну и одно присутствие лучших биатлонистов и лыжников нашей страны и Белоруссии тоже о многом говорит.