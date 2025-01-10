Французы заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 36,2 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал его соотечественник Фабьен Клод (отставание 14,9 секунды; без промахов). Третье место занял еще один представитель Франции — Эмильен Жаклен (+22,1; 1).
Лидер общего зачета Кубка мира и пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё занял 13-е место (+58,1; 3). В субботу, 11 января, пройдут мужская и женская гонки преследования. Этап завершится 12 января.
Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.