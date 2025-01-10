Французы заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 36,2 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал его соотечественник Фабьен Клод (отставание 14,9 секунды; без промахов). Третье место занял еще один представитель Франции — Эмильен Жаклен (+22,1; 1).