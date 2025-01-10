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Французы заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Француз Кентен Фийон-Майе выиграл спринтерскую гонку на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Источник: Спорт РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 36,2 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал его соотечественник Фабьен Клод (отставание 14,9 секунды; без промахов). Третье место занял еще один представитель Франции — Эмильен Жаклен (+22,1; 1).

Лидер общего зачета Кубка мира и пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё занял 13-е место (+58,1; 3). В субботу, 11 января, пройдут мужская и женская гонки преследования. Этап завершится 12 января.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.