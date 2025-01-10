«Я ревела два дня». Как в российском женском биатлоне загорелась новая молодая звезда

«Это моя первая победа на таком уровне. Хочу посвятить её папе. Вчерашняя победа в прологе добавила уверенности, потому что обычно на таких шоу я никогда не справлялась. Вчера же всё получилось, чему очень рада.



Очень мягкая трасса сегодня, так как погода плюсовая. Очень тяжело сейчас было идти в подъёмы. Там узко, поэтому, если с кем-то попадаешь — очень неудобно. На откатке и разминке трасса была пожёстче, получше. Под конец гонки она была сильно разбита, это было очень тяжело.



Как сделала ноль? Я старалась думать, что на тренировке, и показать, что умею. Большое спасибо хочу сказать своим тренерам, своему папе и своему мужу. Они очень за меня болеют», — призналась Плюснина в эфире «Матч ТВ».