Финны впервые выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Финские биатлонисты одержали победу в одиночной смешанной эстафете на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Суви Минккинен и Теро Сеппяля финишировали с результатом 39 минут 17,1 секунды, избежав штрафных кругов и затратив пять дополнительных патронов. Второе место заняли французы Пола Боте и Кентен Фийон-Майе (отставание +5,8 секунды; 0+8), тройку замкнули немцы Селина Гротиан и Юстус Штрелов (+24,0; 0+11).
Сборная Финляндии впервые в истории одержала победу в сингл-миксте на этапах Кубка мира. Кроме того, для финнов это первая выигранная гонка на Кубке мира со времен победы Кайсы Макайрайнен в масс-старте 12 января 2020 года.
Этап в Оберхофе завершится в воскресенье смешанной эстафетой.
Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.