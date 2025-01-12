Сборная Финляндии сенсационно выиграла эстафету на Кубке мира! А куда пропала Норвегия?

Француженка Пола Боте шла лидером в паре с немкой Селиной Гротиан, а немного позади них была Минккинен. И пока первые две играли в кошки-мышки, финка спокойно прошла первый круг заключительного этапа и проделала свою работу на стрельбе из положения лёжа. Пусть и с небольшим, но преимуществом отправилась на предпоследний круг, отсрочив решение вопроса о победителях до заключительной стрельбы.