«Норвежцы — болваны, вымирающая нация». Олимпийский чемпион Тихонов осудил биатлонистов, поддержавших Украину

«Для меня Норвегия как нация никогда не существовала. Норвежские биатлонисты прикрываются астмой и обманывают мировой спорт. Это профашистская нация, их земля залита кровью наших солдат.



Я никогда не дружил с норвежцами. Они отмороженные скупердяи. Имея миллиард в кармане, будут помирать голодными.



Мой совет норвежским биатлонистам — занимайтесь своим делом, тренируйтесь, соревнуйтесь, но не лезьте в политику, это вам не дано. Норвежцы — просто болваны, вымирающая нация», — приводит слова Тихонова «ВсеПроСпорт».