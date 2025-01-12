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«Норвежцы — болваны, вымирающая нация». Олимпийский чемпион Тихонов осудил биатлонистов, поддержавших Украину

Легендарный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал норвежских биатлонистов, которые позировали с украинским флагом на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Источник: Getty Images

В субботу норвежцы Стурла Легрейд, Тарьей Бе и Йоханнес Бе заняли все призовые места в гонке преследования и на цветочной церемонии сфотографировались с флагом Украины, который вынес представитель этой страны Дмитрий Пидручный, финишировавший шестым. Позднее норвежцы заявили, что сделали это в знак поддержки Украины.

«Для меня Норвегия как нация никогда не существовала. Норвежские биатлонисты прикрываются астмой и обманывают мировой спорт. Это профашистская нация, их земля залита кровью наших солдат.

Я никогда не дружил с норвежцами. Они отмороженные скупердяи. Имея миллиард в кармане, будут помирать голодными.

Мой совет норвежским биатлонистам — занимайтесь своим делом, тренируйтесь, соревнуйтесь, но не лезьте в политику, это вам не дано. Норвежцы — просто болваны, вымирающая нация», — приводит слова Тихонова «ВсеПроСпорт».