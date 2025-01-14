«Об этом не может быть и речи!» Лучшие биатлонисты мира против возвращения россиян

«Я не уверен в правильности исключения российских спортсменов. Может быть, им стоит приехать в Европу и увидеть, как мы воспринимаем происходящее. Мы ничего не имеем против российских спортсменов, но у нас есть кое-что против Путина и его политики. Аналогично мы не согласны с Трампом и его политикой», — приводит слова Мазе VG.