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Бьорндален назвал имя биатлонистки, которая стала новой звездой сборной Норвегии

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежец Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что Марен Киркеэйде стала новой звездой сборной Норвегии.

Источник: Getty Images

Спортсменка на четвёртом этапе КМ-2024/2025 в Оберхофе (Германия) завоевала два серебра в спринте и гонке преследования, а также бронзу в смешанной эстафете.

«Марен Киркеэйде — новая звезда Норвегии. Она очень умная спортсменка, которая поступательно развивается. Я знал, что у неё потенциал мирового уровня, но, честно говоря, эти два подиума [в спринте и пасьюте Оберхофа] меня тоже удивили. Она немного отстаёт в начале, но уверенно завершает гонку, демонстрируя отличную точность в стрельбе стоя и быстрый последний круг. Думаю, Марен есть куда расти в плане скорости на лыжне. Сейчас она не может сравниться с самыми быстрыми — Эльвирой Эберг и Жюстин Бреза-Буше», — приводит слова Бьорндалена пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Сейчас Киркеэйде занимает 11-е место в общем зачёте Кубка мира, имея в активе 293 очка.