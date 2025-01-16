Французская биатлонистка выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Спортсменка преодолела дистанцию 15 км за 41 минуту 35,5 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй стала немка Франциска Пройс (отставание 35,7 секунды; один промах), третье место заняла швейцарка Эми Басерга (+43,1; без промахов).
В пятницу на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет мужская эстафета.
Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.