Французская биатлонистка выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Спортсменка преодолела дистанцию 15 км за 41 минуту 35,5 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй стала немка Франциска Пройс (отставание 35,7 секунды; один промах), третье место заняла швейцарка Эми Басерга (+43,1; без промахов).