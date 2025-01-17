Халили выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Демино

Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 29,1 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй стала Ирина Казакевич (отставание 30,5 секунды; один промах). Третий результат показала белоруска Анна Сола (+33,9; 1), четвертый — россиянка Анастасия Шевченко (+54,4; 1).