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Халили выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Демино

Халили выиграла спринт на четвертом этапе Кубка Содружества в Демино.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Биатлонистка Анастасия Халили стала победительницей спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка Содружества, который проходит в Дёмино (Ярославская область).

Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 29,1 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй стала Ирина Казакевич (отставание 30,5 секунды; один промах). Третий результат показала белоруска Анна Сола (+33,9; 1), четвертый — россиянка Анастасия Шевченко (+54,4; 1).

Также в пятницу пройдет мужской спринт, который начнется в 14:00 мск.

Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.