Биатлонист Серохвостов поспорил на свою прическу — и проиграл. Хотя в гонке стал первым

Многие называют Серохвостова сильнейшим биатлонистом России. При этом он не идет в лидерах ни в одном из зачетов. Все дело в том, что спортсмен пропускает много гонок. Например, в Кубке Содружества он не выступал на самом первом сентябрьском этапе, борясь с последствиями ковида. Тем не менее когда зимой он выходил на старт, то это регулярно заканчивалось призовыми местами. Сам Даниил не ставит целью выиграть какой-либо из зачетов, сообщив, что главными стартами считает Кубок МЛКБ, который прошел в ноябре, и соревнования в Раубичах в феврале.