Фиаско мужской сборной Норвегии в эстафете! Впервые за три года она осталась без медалей

Ситуация не поменялась и после пятой стрельбы в гонке. Француз Кентен Фийон Майе прошёл её из шести, а норвежец Тарьей Бё попал во все мишени с первого раза. Но ему удалось сократить отставание всего лишь на пять секунд. Теперь от первого места старшего из братьев отделяли 34,1 секунды и преграда в лице украинца Антона Дудченко, который шёл вторым.