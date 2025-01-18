Шокирующая новость в биатлоне. Почему Йоханнес Бе объявил о завершении карьеры?!

Согласно планам, я должен был продолжать выступать ещё год, но выступление на Олимпиаде требует большего, в том числе и от моего окружения. Я всё ещё люблю соревноваться, однако сейчас чувствую, что пришло время сделать выбор в пользу моей семьи", — заявил Бё.