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Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира

Женская сборная Германии выиграла эстафету на пятом этапе Кубка мира по биатлону.

Источник: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Женская сборная Германии по биатлону одержала победу в эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Команда, в составе которой выступили Штефани Шерер, Селина Гротиан, София Шнайдер и Франциска Пройс, преодолела дистанцию за 1 час 7 минут 47,6 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. Второе место заняли норвежки Каролин Кноттен, Юни Арнеклейв, Марен Киркейде и Рагнхильд Фемстейневик (отставание 17,4 секунды; десять дополнительных патронов). Третьими стали француженки Пол Боте, Осеан Мишелон, Жюстин Бреза-Буше и Жюлья Симон (+25,8; один штрафной круг и семь дополнительных патронов).

В воскресенье на этапе в Рупольдинге пройдут мужской и женский масс-старты.

Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.