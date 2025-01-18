Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира

Команда, в составе которой выступили Штефани Шерер, Селина Гротиан, София Шнайдер и Франциска Пройс, преодолела дистанцию за 1 час 7 минут 47,6 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. Второе место заняли норвежки Каролин Кноттен, Юни Арнеклейв, Марен Киркейде и Рагнхильд Фемстейневик (отставание 17,4 секунды; десять дополнительных патронов). Третьими стали француженки Пол Боте, Осеан Мишелон, Жюстин Бреза-Буше и Жюлья Симон (+25,8; один штрафной круг и семь дополнительных патронов).