Халили выиграла все три гонки на этапе Кубка Содружества в Демино

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Анастасия Халили стала победительницей масс-старта на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Демино (Ярославская область).
На дистанции 12,5 км Халили показала результат 33 минуты 38,8 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Серебро завоевала Виктория Сливко (отставание — 7,3 секунды; 2 промаха), бронзу — Тамара Дербушева (+15,5; 0).
Ранее Халили выиграла в Демино спринт и гонку преследования. Этап завершится в воскресенье мужским масс-стартом.
Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.