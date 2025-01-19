Хет-трик Халили и российско-белорусские дуэли. Главные события ярославского этапа Кубка Содружества

В следующей гонке Серохвостов промахнулся целых шесть раз, и с такой стрельбой на первое место рассчитывать было уже проблематично. Хотя и конкуренты в этом компоненте биатлона были не лучше. Из 54 финишировавших чисто на рубежах отработал только Дмитрий Иванов, благодаря этому поднявшийся с 42-го места на 15-е. Поэтому Серохвостов долгое время претендовал на вторую подряд победу. Но на каждой из двух «стоек» оставил без внимания по две мишени, тогда как Смольский промахнулся только раз. Поэтому белорус победил с хорошим отрывом, а Даниил на финише выгрыз серебро у Рустама Каюмова.