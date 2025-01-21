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«Скоро заплачут». Лукашенко раскритиковал уровень сборной Беларуси по биатлону

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился тревогой касательно нынешних результатов основной сборной страны по биатлону.

Источник: РИА "Новости"

«Скоро в биатлоне у нас заплачут: у нас смена поколений, эти устарели и прочее. Хорошо, а сейчас где вы? Начали проигрывать. Двое-трое соревнований — и уже проигрывают. Так, иногда Смольский, иногда Сола — непонятно, как стрельнёт, чудо совершит. Поэтому надо вовремя готовиться к смене поколений. Следующая пятилетка — надо детей поднять, чтобы они уже страну взяли в руки и понесли. Главное — чтобы уходящее поколение не испортило жизнь будущему», — сказал Лукашенко в видео от телеграм-канала «Пул Первого».