Тарьей Бё со слезами объявил о завершении карьеры. Он уходит вслед за своим братом

Вводные для пятикратного олимпийского чемпиона были простыми: норвежцу нужно было финишировать хотя бы четвёртым, чтобы не отдать первую строчку в общем зачёте Стурле, а его оппоненту быть выше. Но этого не случилось. И дело даже не двух промахах, которые он совершил. Антхольц ведь коварен тем, что здесь может выключить любого. На последнем круге с Йоханнесом случилось именно это. В конце он проиграл ногами 28,9 секунды.