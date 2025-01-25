Никита Лобастов: Стараемся держать уровень, который позволит конкурировать на международной арене

— Честно говоря, не думаю об этом. Верю, не верю — это не важно. Считаю, что нужно просто делать свою работу как можно лучше. Поскольку некоторые моменты по части допуска до соревнований от нас не зависят, стараюсь об этом не думать. В любом случае нужно выходить на каждый старт и максимально работать. Именно этим мы занимаемся и стремимся быть полностью готовыми к возвращению на международную арену. А остальное сложно спрогнозировать. На каких условиях будет возврат и будет ли он — это сложно сказать.