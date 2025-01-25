Никита Лобастов: Стараемся держать уровень, который позволит конкурировать на международной арене

Белорусские спортсмены, так же как и наши, отстраненные от международных соревнований, поддерживают свой уровень, соревнуясь с российскими коллегами на главных внутренних турнирах — Кубке России и Кубке Содружества.
Так, в конце прошлой недели на этапе Кубка Содружества в Дёмино Ярославской области победу у мужчин праздновал Никита Лобастов, выступающий с 2018 года за Белоруссию. В ее составе он в сезоне-2021/22 завоевал две медали Кубка мира в эстафетах — серебро в смешанной и бронзу в мужской. В 2017 году, еще выступая за Россию, он брал на юниорском чемпионате мира золото в мужской эстафете и бронзу в спринте.
В интервью «Известиям» 27-летний спортсмен рассказал об уровне конкуренции, выразил надежду на скорую отмену санкций и объяснил, в чем наши биатлонисты будут уступать остальным в первое время после возвращения.
— Три года, как белорусы забанены, так же как и россияне. Насколько помогает держать уровень участие в таких турнирах, как Кубок России и Кубок Содружества?
— Конкуренция не слабая, мягко говоря. Например, победа в масс-старте в Дёмино на этапе Кубка Содружества — первая для меня за два года. Очень сложно выигрывать при таком представительстве лучших биатлонистов Белоруссии и России. Поэтому всегда есть к чему стремиться, раз ты не можешь пока поставить свои победы на регулярную основу. Благодаря этому мы растем и стараемся тянуться друг за другом.
— Есть особая мотивация показать, что на таких стартах от Белоруссии может побеждать не только Антон Смольский?
— У нас действительно есть лидеры, которые очень стабильно выступают. Это большой плюс и для остальных ребят в команде. Но при всем этом иногда бывают хорошие результаты и у молодых спортсменов. Как, например, в случае с моей хорошей гонкой в Дёмино. Мы стараемся тянуться друг за другом. Команда у нас достаточно стабильная, но при этом лидеры всегда очень помогают находиться в тонусе.
— Насколько внимательно следите за Кубком мира? В чем надо будет прибавлять, если в ближайший год россиян и белорусов допустят до него?
— Следим плотно. Как отмечали не раз наши специалисты, и я с ними согласен, — мы чуть-чуть по инвентарю будем проигрывать. Но считаю, что это быстро нивелируется. А в остальном мы в принципе на неплохом уровне находимся.
— В чем именно по инвентарю будем проигрывать?
— Лыжи. Наверно, только в этом. Хотя не могу судить — это всё равно только на уровне предположений.
— То, что в конце прошлого года наших пловцов, конькобежцев и фигуристов стали допускать до международных соревнований, внушает надежды, что скоро это коснется и биатлонистов?
— Конечно. Процесс пошел, и это хорошо, что в некоторых видах спорта белорусов и россиян допускают на международные соревнования. А мы пока здесь, на внутренних стартах стараемся работать, бороться с сильнейшими соперниками и держать уровень, который позволит быть конкурентоспособными на международной арене, когда туда вернемся.
— Верите, что есть шанс поехать на Олимпиаду через год?
— Честно говоря, не думаю об этом. Верю, не верю — это не важно. Считаю, что нужно просто делать свою работу как можно лучше. Поскольку некоторые моменты по части допуска до соревнований от нас не зависят, стараюсь об этом не думать. В любом случае нужно выходить на каждый старт и максимально работать. Именно этим мы занимаемся и стремимся быть полностью готовыми к возвращению на международную арену. А остальное сложно спрогнозировать. На каких условиях будет возврат и будет ли он — это сложно сказать.
Алексей Фомин