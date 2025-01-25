Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Антхольце

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей гонки преследования на шестом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце.
Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 44 секунды, допустив один промах. Второе место заняла ее соотечественница Жюлья Симон (отставание — 24,1 секунды; без промахов). Третьей стала немка Франциска Пройс (+53,6; 1). В пятерку попали француженки Жанна Ришар (+58,1; 0) и Осеан Мишлон (+1.25,2; 1).
Позднее в субботу пройдет мужская эстафета.
Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.