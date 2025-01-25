Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Антхольце

Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 44 секунды, допустив один промах. Второе место заняла ее соотечественница Жюлья Симон (отставание — 24,1 секунды; без промахов). Третьей стала немка Франциска Пройс (+53,6; 1). В пятерку попали француженки Жанна Ришар (+58,1; 0) и Осеан Мишлон (+1.25,2; 1).