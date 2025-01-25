Губерниев: Почему братьям Бе приспичило уйти за год до ОИ? Выглядит странно. Что-то происходит в сборной Норвегии

«Очень странная история. Братья Бе уходят из спорта за год до Олимпиады. Очень много вопросов по этому решению. Почему им за год до Олимпийских игр приспичило уйти? В последнее время Йоханнес не выглядел суперсчастливым. Такое ощущение, что что-то происходит в норвежской команде. Я ни на что не намекаю, но выглядит странно. Возможно, они еще передумают и вернутся. В любом случае спасибо братьям Бе, они замечательно выступали», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».