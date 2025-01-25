Губерниев: Почему братьям Бе приспичило уйти за год до ОИ? Выглядит странно. Что-то происходит в сборной Норвегии

В январе братья, завоевавшие за карьеру восемь золотых олимпийских медалей на двоих, с интервалом в неделю объявили о своем уходе из профессионального спорта после окончания нынешнего сезона.
«Очень странная история. Братья Бе уходят из спорта за год до Олимпиады. Очень много вопросов по этому решению. Почему им за год до Олимпийских игр приспичило уйти? В последнее время Йоханнес не выглядел суперсчастливым. Такое ощущение, что что-то происходит в норвежской команде. Я ни на что не намекаю, но выглядит странно. Возможно, они еще передумают и вернутся. В любом случае спасибо братьям Бе, они замечательно выступали», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».