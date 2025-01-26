Норвежец Легрейд выиграл гонку преследования на Кубке мира по биатлону

Лидер общего зачета преодолел дистанцию за 29 минут 53 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал его соотечественник Тарьей Бё (отставание 18,9 секунды; 1 промах), который в пятницу объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Третье место занял итальянец Томмазо Джакомель (+24; 2).