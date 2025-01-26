Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норвежец Легрейд выиграл гонку преследования на Кубке мира по биатлону

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал победителем гонки преследования на 12,5 км на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Источник: Спорт РИА Новости

Лидер общего зачета преодолел дистанцию за 29 минут 53 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал его соотечественник Тарьей Бё (отставание 18,9 секунды; 1 промах), который в пятницу объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Третье место занял итальянец Томмазо Джакомель (+24; 2).

Следующий этап Кубка мира пройдет в чешском Нове-Место в начале марта. Перед этим с 12 по 23 февраля состоится чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде.

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.