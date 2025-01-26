Норвежец Легрейд выиграл гонку преследования на Кубке мира по биатлону

Лидер общего зачета преодолел дистанцию за 29 минут 53 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал его соотечественник Тарьей Бё (отставание 18,9 секунды; 1 промах), который в пятницу объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Третье место занял итальянец Томмазо Джакомель (+24; 2).
Следующий этап Кубка мира пройдет в чешском Нове-Место в начале марта. Перед этим с 12 по 23 февраля состоится чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.