«С радостью поехал бы на олимпийский отбор даже под нейтральным флагом». Никита Поршнев — о возвращении на международную арену

— Допустили промахи почти все. Поэтому упустили шансы на медали. Слишком много промахов для такой гонки. Жаль, потому что до этого я стрелял хорошо. Но перед последней стрельбой я попытался догнать шедшего третьим Эдуарда Латыпова, и это была ошибка. Нужно было просто ехать спокойно за Кириллом Бажиным, чуть позади которого я был после третьего огневого рубежа, и больше настраиваться на последнюю стрельбу на стойке. Но я почему-то решил погнаться за Латыповым. Отставание от него сократил, но оказался не готов к последнему рубежу и не справился со стрельбой.