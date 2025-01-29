Норвежский биатлонист стал чемпионом Европы в индивидуальной гонке

Фрей допустил два промаха на четырех огневых рубежах и финишировал с результатом 54 минуты 10,7 секунды. Второе место занял австриец Фредрик Мюльбахер (отставание +31,7 секунды; 1 промах), тройку призеров замкнул швед Эмиль Нюквист (+47,2; 1).
Самый титулованный участник гонки, олимпийский чемпион норвежец Ветле Шостад Кристиансен, показал четвертый результат (+1.16,7; 2).
В пятницу, 31 января, состоятся мужская и женская спринтерские гонки. Чемпионат Европы завершится 2 февраля.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.