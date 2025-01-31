Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норвежский биатлонист Баккен выиграл спринт на чемпионате Европы

Норвежский биатлонист Баккен выиграл спринт на ЧЕ в Валь-Мартелло.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Норвежский биатлонист Сиверт Баккен стал победителем спринтерской гонки на чемпионате Европы, который проходит в Валь-Мартелло (Италия).

Баккен без промахов на двух огневых рубежах преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 3,6 секунды. Вторым стал его соотечественник Ветле Шостад Кристиансен (отставание — 6,6 секунды; 0 промахов). Третье место занял австриец Фредрик Мюльбахер (+10,2; 0 промахов).

После второй стрельбы Баккен занимал шестую позицию и проигрывал Кристиансену более 18 секунд.

Последнее среди финишировавших биатлонистов, 124-е место занял узбекистанец Дилмурод Абдурахмонов (+21.41.6; 4).

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.