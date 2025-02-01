Чемпионку России Каплину чаще других биатлонистов проверяли в РУСАДА на допинг в 2024 году

По шесть раз были протестированы Наталья Дуркина (в девичестве — Гербулова), Юлия Шеллер и Наталия Шевченко (в девичестве — Мекрюкова), по пять — Антон Бабиков, Тамара Дербушева (в девичестве — Воронина), Анастасия Егорова, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Анна Грухвина, Ильназ Мухамедзянов, Полина Плюснина, Полина Шевнина и Кирилл Стрельцов. Всего РУСАДА в 2024 году проверило на допинг 96 биатлонистов.