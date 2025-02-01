Чемпионку России Каплину чаще других биатлонистов проверяли в РУСАДА на допинг в 2024 году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Действующая чемпионка России в женской эстафете Елизавета Каплина чаще других биатлонистов проверялась на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2024 году. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Каплиной 29 лет, РУСАДА в 2024 году проверило ее на допинг семь раз. Помимо золота в женской эстафете, она на чемпионате России в Тюмени выиграла бронзу в смешанной эстафете.
По шесть раз были протестированы Наталья Дуркина (в девичестве — Гербулова), Юлия Шеллер и Наталия Шевченко (в девичестве — Мекрюкова), по пять — Антон Бабиков, Тамара Дербушева (в девичестве — Воронина), Анастасия Егорова, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Анна Грухвина, Ильназ Мухамедзянов, Полина Плюснина, Полина Шевнина и Кирилл Стрельцов. Всего РУСАДА в 2024 году проверило на допинг 96 биатлонистов.
Из российских биатлонистов, выигравших медали на Олимпиаде 2022 года в Китае, чаще всего проверяли Кристину Резцову и Карима Халили (по три раза), дважды были протестированы Ирина Казакевич и Эдуард Латыпов, по одному разу — Александр Логинов, Максим Цветков и Светлана Миронова.
Призеры Игр-2022 Латыпов, Логинов, Халили, Резцова и Казакевич продолжают находиться под особым антидопинговым контролем Международного союза биатлонистов (IBU) и входят в регистрируемый пул тестирования IBU.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова ранее рассказала ТАСС, что регулярная проверка на допинг отечественных спортсменов, входящих в международные пулы тестирования, не является приоритетной задачей РУСАДА.