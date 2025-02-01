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Биатлонистка Бендика выиграла гонку преследования на чемпионате Европы

Латвийская биатлонистка Бендика победила в гонке преследования на ЧЕ.

Источник: Sputnik.by

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Латвийская биатлонистка Байба Бендика стала победительницей гонки преследования на чемпионате Европы, который проходит в Валь-Мартелло (Италия).

Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 33 минуты 54,4 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала шведка Анна-Карин Хейденберг (отставание 15,6 секунды; 4 промаха), третье место заняла итальянка Линда Цингерле (+19,2; 2).

В 15:45 мск начнется мужская гонка преследования. В заключительный день соревнований, 2 февраля, пройдут мужская и женская эстафеты.

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.