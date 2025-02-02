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Немки выиграли эстафету на чемпионате Европы по биатлону

Сборная Германии выиграла женскую эстафету на чемпионате Европы по биатлону.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сборная Германии выиграла женскую эстафету на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Валь-Мартелло (Италия).

Немки в составе Стефани Шерер, Анны Вайдель, Марлен Фихтнер и Йоханны Пуфф показали результат 1 час 14 минут 4,2 секунды, потратив 9 дополнительных патронов. Второй стала сборная Франции (отставание — 22,3 секунды; 1 штрафной круг и 11 дополнительных патронов), которую представляли Камий Бенед, Софи Шово, Амандин Манжен, Жилонн Гигонна. Бронзу завоевали итальянки Ребекка Пасслер, Илария Скаттоло, Биргит Шольцхорн, Линда Цингерле (+41,4; 1+9).

Соревнования завершатся в воскресенье мужской эстафетой.

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.