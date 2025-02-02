Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате Европы

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Валь-Мартелло (Италия).
Норвежцы в составе Ветле Кристиансена, Сверре Аспенеса, Сиверта Баккена и Исака Фрея показали результат 1 час 16 минут 0,1 секунды, потратив один дополнительный патрон на восьми огневых рубежах.
Серебро завоевали немцы Лукас Фрацшер, Симон Кайзер, Роман Реес и Давид Цобель (отставание — 2.06,9; 1 штрафной круг и 12 дополнительных патронов). Третьей стала сборная Франции (+2.36,2; 2+17), которую представляли Тео Гиро-Пуайо, Гаэтан Патюрель, Оскар Ломбардо и Реми Брутье.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.