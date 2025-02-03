Звезды норвежского спорта завершают карьеры за год до Олимпиады. Может, все дело в деньгах?

Мечта выиграть на домашнем ЧМ-2025 была у другой звездной норвежки — Марен Лундбю. Она является олимпийской чемпионкой по прыжкам с трамплина, двукратной чемпионкой мира и трехкратной обладательницей Кубка мира. Однако до Тронхейма Лундбю не доберется. Она завершила карьеру за год до Олимпиады в Пекине, что тоже тогда было удивительным. «Время от времени чувствовала, что мотивация уже не на том уровне, который мне необходим. Я знаю, что такое огонь внутри, стремление работать и делать все возможное ради достижения вершины. Я увидела, что этого больше нет», — объясняла она.