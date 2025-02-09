Норвегия и Франция — главные фавориты ЧМ-2025. Но кто из них выиграет медальный зачёт?

ЧМ в Ленцерхайде станет крайне важным турниром для всей сборной Норвегии, но особенно — для её лидеров, братьев Бё и Стурлы Легрейда. Для Йоханнеса и Тарьея это «последний танец», ведь больше шанса проявить себя у них уже не будет. Однако если для Бё-старшего турнир в Ленцерхайде лишь возможность напоследок тряхнуть стариной, то для Бё-младшего это погоня за великими рекордами Мартена Фуркада и Уле-Эйнара Бьорндалена. Очевидно, что братья постараются выдать свой максимум на заключительном ЧМ в карьере. Крайне важными гонками для них будут эстафеты, спринты и пасьюты, ведь именно там у них больше шансов взять медали.