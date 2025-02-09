Уле-Эйнар Бьорндален объяснил, почему норвежские спортсмены добиваются успехов

"Мы строили всё шаг за шагом. У нас было несколько хороших талантов и прежде всего лучшая система. В целом у нас небольшая страна, но население знает, чего хочет, и идёт на всё, когда решает достичь цели. Мы не думаем о последствиях, которые могут возникнуть, можем пойти на большой риск. Мы можем очень рано бросить школу или работу, чтобы посвятить себя карьере. В 16 лет я уехал из дома, чтобы заниматься лыжными гонками в Гейло, в двух с половиной часах езды от дома.