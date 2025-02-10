Тёмные лошадки ЧМ по биатлону: преемница Нойнер и восходящая норвежская звезда Норвегии

Уже 12 февраля стартует главный биатлонный турнир 2025 года — чемпионат мира. Фавориты хорошо известны — это французские и норвежские, а также шведские и немецкие биатлонисты. Но есть и тёмные лошадки. Мы же помним, что в биатлоне неожиданности случаются очень часто.
Попробуем эти неожиданности предсказать.
Сенсация из Норвегии
В Ленцерхайде в роли тёмной лошадки будет Мартин Улдаль. 23-летний норвежец в этом сезоне одержал сенсационную победу на Кубке мира, выиграв спринт в Анси. Потом, в Антхольце, ему удалось дважды стать четвёртым в спринте и пасьюте.
Для Улдаля этот чемпионат мира носит статус дебютного. Молодой да удалой вполне может обставить маститых братьев Бё. Такое развитие событий никто исключать не собирается, но для победы ему нужна и изрядная доля удачи. Возможно, в этот момент провалятся многие лидеры.
Норвежец может совершить прорыв в спринте и контактных гонках.
США удивят и в биатлоне?
Не стоит списывать со счетов и американца Кэмпбелла Райта.
Это один из самых молодых биатлонистов КМ, и сейчас он занимает 18-е место в общем зачёте. В это сезоне Кэмпбелл стал четвёртым в спринте Контиолахти, а на прошлогоднем ЧМ в Чехии американец подбирался к десятке сильнейших.
Возможно, его звёздный час случится как раз в Швейцарии. Для этого нужно не только везение, но и хорошая стрельба. С этим у Райта периодически возникают трудности.
Братья из Франции могут пошуметь!
Во французской дружине, как и в норвежской, соискателей медалей хватает. Однако у «трёхцветных» тоже припасены резервы, способные удивить.
Первый из них — Фабьен Клод. В этом сезоне француз дважды заехал в призы в личных гонках, и причём оба раза это случилось в спринте. В 30 лет считаться андердогом — такое себе удовольствие, но успеху, как и любви, все возрасты покорны!
Вместе с Фабьеном почётным теневым претендентом на награды может считаться и его брат Эмильен. В 25 лет француз выиграл первую награду на КМ, став вторым в индивидуалке Рупольдинга. Он был близок к завершению карьеры, а сейчас вполне может зацепить медаль в биатлонной классике.
Хозяева, вы тут?
Не надо забывать и про сборную Швейцарии. Лучший из этой команды — Никлас Хартвег — идёт 16-м в тотале и был четвёртым в индивидуалке Рупольдинге. Теперь он может удивить мир на аналогичной дистанции, но уже в знакомых ему местах.
Швейцарцы бывают вполне боеспособны и в мужской эстафете. На этапе в Антхольце квартет, состоящий из Штальдера, Буркхальтера, Финелло и Хартвега, финишировал на пятой позиции. Трибуны их будут гнать вперёд.
Удивит ли преемница Нойнер?
У женщин тёмной лошадкой является Селина Гротиан. Её, конечно, многие уже называют будущей Магдаленой Нойнер, но тягаться на равных с Пройс и Жанмонно на чемпионате мира в каждой гонке она не сможет.
В отдельных гонках же успех возможен. 20-летняя немка выиграла масс-старт в Анси и в спринте Антхольца стала второй. К слову, опыт выступления на ЧМ у неё уже есть — год назад Селина была четвёртой в индивидуальной гонке. Тогда она тоже удивила всех. К Олимпиаде Гротиан явно нужно повышать ставки и перевоплощаться в неоспоримого фаворита.
На неё возлагает надежды Бьорндален!
Есть и Марен Киркеэйде — восходящая звезда сборной Норвегии. И так считает сам Уле-Эйнар Бьорндален.
21-летняя норвежка проводит первый полноценный сезон на КМ и сейчас занимает 10-е место в общем зачёте. Прорывным для неё стал этап в Оберхофе. Там Марен трижды попала на подиум: удивила в спринте и гонке преследования, а также оказалась хорошим финишёром в эстафете, по итогам которой заняла заслуженное третье место вместе с подругами.
Впрочем, в Ленцерхайде любая награда от Киркеэйде будет сенсационной, ведь норвежских биатлонисток сейчас трудно назвать фаворитами. У них сложные времена.
Время Лампич пришло?
Самая быстрая биатлонистка мира в последние годы — бывшая лыжница Анамария Лампич. Но ей пока неподвластно стрельбище и всё, что с ним связано. 62% — катастрофический показатель точности.
Но Лампич уже добилась успеха в спринте Анси. Там словенская биатлонистка стала третьей, допустив две ошибки. Так что списывать со счетов её мы не станем. Трудолюбие и вера в успех должны быть вознаграждены.
Среди биатлонисток, которые также способны поразить зрителей по всему миру, есть и шведка Элла Хальварссон, француженка Пола Боте и даже бельгийка Лотте Ли. Ну, а почему бы и нет? В момент, когда градус напряжения достигает апогея, может родиться сенсация.
Батраз Томаев