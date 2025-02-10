Тёмные лошадки ЧМ по биатлону: преемница Нойнер и восходящая норвежская звезда Норвегии

В отдельных гонках же успех возможен. 20-летняя немка выиграла масс-старт в Анси и в спринте Антхольца стала второй. К слову, опыт выступления на ЧМ у неё уже есть — год назад Селина была четвёртой в индивидуальной гонке. Тогда она тоже удивила всех. К Олимпиаде Гротиан явно нужно повышать ставки и перевоплощаться в неоспоримого фаворита.