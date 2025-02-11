Третье золото завоевал Казахстан на Азиаде-2025

Киреев завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на 10 километров, опередив своего соотечественника Вадима Куралеса. Бронза досталась представителю Китая.
Также в топ-10 вошли казахстанцы: Асет Дюсенов стал шестым, а Александр Мухин занял седьмое место.
Это уже третье золото для Казахстана на этих Играх. Также в копилке сборной шесть серебряных и четыре бронзовых награды.
Ранее чемпионами Азиада-2025 стали казахстанские фристайлисты Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов, а Ардана Маханова и Аяна Жолдас добыли бронзу в синхронных прыжках в женской фристайл-акробатике. Азиатские игры завершатся 14 февраля.