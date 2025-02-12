Бе в погоне за Бьорндаленом, Франция в ожидании триумфа. Главные интриги ЧМ по биатлону

Турнир станет одним из самых странных и непредсказуемых в истории — слишком много уникальных факторов совпало в этом году на мировом первенстве. О ключевых из них — в обзоре «СЭ».
Последний ЧМ для Бе
Йоханнес Бе завершает карьеру после текущего сезона, таким образом ЧМ в Ленцерхайде станет для него девятым и последним. Подготовка к соревнованиям оказалась немного смазанной — Бе поехал домой, чтобы побыть с семьей, но близкие заболели. Чтобы не заразиться, Йоханнес жил один в шале в Шушене и вернулся к семье только на пару дней перед сбором на перевале Лавазе (Италия).
Сейчас у Йоханнеса 20 титулов чемпиона мира, столько же у Оле Эйнара Бьорндалена. Для того чтобы стать первым, нужно выиграть хотя бы одно золото на предстоящем ЧМ.
Старший брат Йоханнеса Тарьей Бе также завершает карьеру после текущего сезона, и эта новость, конечно, вызвала массу обсуждений в околобиатлонных кругах вплоть до разговоров о допинге. Но ничто на это не указывает, дело в другом — Йоханнес хочет хоть какую-то часть своей жизни провести с семьей по-настоящему, а не урывками, увидеть взросление детей. Ну, а Тарьей, видимо, уже давно задумывался об уходе, но держался за брата. Теперь, когда младший завершает карьеру, в биатлоне стало нечего делать и старшему. Вся эта история добавляет, конечно, эмоциональности в чемпионат, когда каждая медаль братьев потенциально будет рассматриваться как последняя.
Легрейд болел
Лидер общего зачета Кубка мира у мужчин Штурла Хольм Легрейд, находясь на тренировочном сборе на перевале Лавазе (Италия) после этапа Кубка мира в Антхольце, провел несколько дней без тренировок из-за заложенности носа. Сложно сказать, как это отразится на форме норвежца, которому предстоит в Швейцарии достаточно протяженный блок стартов, требующий от организма спортсмена всех запасов энергии.
Сердце Тандревольд
Ингрид Тандревольд здорово напугала всех в декабре, когда из-за проблем с сердцем останавливалась на гонках в Контиолахти, а затем пропускала все этапы вплоть до Оберхофа. И несмотря на заявления спортсменки о том, что все под контролем, верилось в это, глядя на ее поведение на трассе в декабре, с трудом.
И тем не менее Ингрид вернулась и, более того, показывает ход на уровне лидеров, уступая только словенке Лампич. С одной стороны это, конечно, успокаивает, но с другой — сложно сказать, как сердце Ингрид отреагирует на продолжительный блок стартов в среднегорье.
Германия под вопросом
Ситуация в женской сборной Германии не самая лучшая — по сути у них есть только лидер общего зачета КМ Франциска Пройс. Из оставшихся четырех трое — Гротьян, Таннхеймер и Пуфф — талантливая молодежь, которой едва исполнилось по 20 лет, и только 27-летняя София Шнайдер выглядит более опытной.
Потеря Ванессы Войт, которая завершила сезон досрочно из-за болезни, заметно ударила по шансам немецкой команды прежде всего в эстафете. Все личные амбиции теперь связаны с Пройс, но она тоже человек и тоже может не попасть в пик формы, который немецкая сборная старалась набрать на сборе в Антхольце (Италия).
Для Пройс ситуация непроста еще и психологически. Ей 30 лет, а единственное золото ЧМ в карьере — в эстафете в Контиолахти в 2015 году. Тогда же было серебро в масс-старте. После этого — ни одной личной медали с ЧМ, только эстафетные, но при этом ни одной победы. И вот сейчас большой шанс, причем не в одной, а сразу в нескольких дисциплинах.
Италия без Виттоцци
Текущая зима для обладательницы большого и двух малых Кубков мира прошлого сезона Лизы Виттоцци сложилась отвратительно. Сначала она упала в Финляндии и травмировала спину, затем попробовала стартовать на открытии сезона в Валь-Мартелло, но стала только четвертой. После этого пропускала все этапы Кубка мира, пока наконец в январе не объявила о завершении сезона.
Женской сборной Италии пришлось проводить кубковую зиму без Виттоцци, рассчитывая только на Доротею Вирер, которая пока осталась без подиумов, как личных, так и командных. В итоге — Вирер сейчас одиннадцатая в общем зачете КМ, остальные итальянки еще дальше и выглядит все так, что любая медаль будет для женской сборной Италии просто чудом.
Ожидание триумфа Франции
Вот уж у кого все хорошо, так это у француженок. Четыре представительницы этой страны — Лу Жамоно, Жюлия Симон, Жанни Ришар и Осеан Мишлон — входят в топ-6 общего зачета КМ, выступают стабильно, и даже если у одной из них что-то не получается — другие делают свое дело. Собственно, первый шанс у Франции будет уже 12 февраля, когда смешанную эстафету побегут Симон и Жамоно, главное, чтобы мужская двойка — Перро и Жаклен — не подвела.
Ситуация в мужской сборной не настолько хороша, в топ-6 общего зачета входят только вышеупомянутые Перро и Жаклен, Кентен Фийон-Майе занимает восьмое место, а Фабьен Клод — десятое. Но и этого вполне достаточно, чтобы считать мужскую сборную Франции фаворитом в эстафете.
Таким образом, именно французская команда смогла сохранить всех лидеров и, более того, продемонстрировать в рамках сезона их стабильные выступления.
Особенности трассы ЧМ
Ленцерхайде — место не слишком известное российским биатлонным болельщикам, принимавшее этап Кубка мира всего один раз в истории — в декабре 2023 года, когда России на международных соревнованиях уже не было. Эта трасса знакома лишь тем спортсменам, которые бегали этапы Кубка IBU или юниорские старты, которые обычно не показываются по ТВ.
Стадион и стрельбище находятся на высоте 1389 метров над уровнем моря, это на 211 метров ниже хорошо изученного Антхольца в Италии, но заметно выше других мест проведения биатлонных Кубков мира. На ЧМ будут использованы шесть разных кругов — полтора, два, два с половиной, три, 3,3 и четыре километра длиной, с вертикальным набором 42, 57, 90, 101, 114 и 138 метров на круг соответственно. Круги включают подъемы с хорошо знакомыми любителям биатлона фамилиями — Хартвег-хилл и Гаспарин-хилл названы в честь семей, оказавших заметное влияние на развитие биатлона в Швейцарии, чьи представители, Никлас Хартвег и сестры Гаспарин, побегут на ЧМ, а Басельгиа-хилл — в честь семьи, чей представитель Сильвио Басельгиа будет спортивным директором турнира.
Сергей Лисин
Программа чемпионата мира
- 12 февраля: смешанная эстафета.
- 14 февраля: женский спринт 7,5 км.
- 15 февраля: мужской спринт 10 км.
- 16 февраля: пасьюты, женщины 10 км, мужчины 12,5 км.
- 18 февраля: женская индивидуальная гонка 15 км.
- 19 февраля: мужская индивидуальная гонка 20 км.
- 20 февраля: сингл-микст.
- 22 февраля: женская и мужская эстафеты.
- 23 февраля: масс-старты, женщины 12,5 км, мужчины 15 км.