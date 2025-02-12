Бе в погоне за Бьорндаленом, Франция в ожидании триумфа. Главные интриги ЧМ по биатлону

Старший брат Йоханнеса Тарьей Бе также завершает карьеру после текущего сезона, и эта новость, конечно, вызвала массу обсуждений в околобиатлонных кругах вплоть до разговоров о допинге. Но ничто на это не указывает, дело в другом — Йоханнес хочет хоть какую-то часть своей жизни провести с семьей по-настоящему, а не урывками, увидеть взросление детей. Ну, а Тарьей, видимо, уже давно задумывался об уходе, но держался за брата. Теперь, когда младший завершает карьеру, в биатлоне стало нечего делать и старшему. Вся эта история добавляет, конечно, эмоциональности в чемпионат, когда каждая медаль братьев потенциально будет рассматриваться как последняя.