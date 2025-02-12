Фийон Майе обвинил персонал сборной Франции в непопадании в состав эстафеты

«Я совсем не виню Эмильена Жаклена или Эрика Перро, которые абсолютно ничего не сделали, я виню персонал. Я очень хочу участвовать в этих командных эстафетах. Я хотел участвовать в гонках и показать, что у меня есть свое место в этой эстафете. Это трудное решение, но я подумал, что заслуживаю большего внимания со стороны персонала. Я считаю себя лучшим эстафетчиком этого старта сезона, и у меня не было доверия персонала по этому поводу, поэтому я обижен этим решением», — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.