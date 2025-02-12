Фийон Майе обвинил персонал сборной Франции в непопадании в состав эстафеты

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Кентен Фийон Майе обвинил персонал сборной Франции в непопадании в состав команды на смешанную эстафету на чемпионате мира — 2025.
Эстафета в миксте на чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария) пройдет в среду. За сборную Франции в эстафетах будут выступать Жюлья Симон, Лу Жанмонно, Эрик Перро и Эмильен Жаклен.
«Я совсем не виню Эмильена Жаклена или Эрика Перро, которые абсолютно ничего не сделали, я виню персонал. Я очень хочу участвовать в этих командных эстафетах. Я хотел участвовать в гонках и показать, что у меня есть свое место в этой эстафете. Это трудное решение, но я подумал, что заслуживаю большего внимания со стороны персонала. Я считаю себя лучшим эстафетчиком этого старта сезона, и у меня не было доверия персонала по этому поводу, поэтому я обижен этим решением», — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.
Ранее директор сборной Франции Стефан Бутье заявил, что выбор биатлонистов на эстафету на чемпионат мира 2025 года исходил из спортивной логики и зачета Кубка мира, где двое лучших — Перро и Жаклен.
Фийону Майе 32 года. В его активе два золота и три серебра Олимпиады 2022 года, он также является пятикратным чемпионом мира в эстафетах и обладателем большого Хрустального глобуса в сезоне-2021/22.