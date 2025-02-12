Юрлова-Перхт рассказала о работе после завершения карьеры

— Десять месяцев назад в Мурманске вы завершили спортивную карьеру. В чем нашли себя после тех соревнований?
— Если честно, то до сих пор в поиске. Одно из направлений — это тренерская деятельность. Мне приятно, что и юниорская сборная Санкт-Петербурга, и любители получают удовольствие от работы со мной. Я в свою очередь могу поделиться с ними своими знаниями и как спортсменка в недавнем прошлом, и как специалист, ведь по одному из своих образований я тренер.
— Из чего сейчас складывается ваш день?
— Нужно рано утром встать, собрать детей, отвести их по садикам и школам. Потом я еду на тренировку, которую провожу с биатлонистами юниорской сборной, если они здесь. Если нет, то помогаю спортсменам чуть помоложе. Они не так часто выезжают на соревнования. В свободное от этой деятельности время стараюсь максимально быть задействована в любительском биатлоне. Мы объединились с ребятами из клуба Skillon. Там я веду направление пневматического биатлона.