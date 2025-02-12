Юрлова-Перхт рассказала о работе после завершения карьеры

— Нужно рано утром встать, собрать детей, отвести их по садикам и школам. Потом я еду на тренировку, которую провожу с биатлонистами юниорской сборной, если они здесь. Если нет, то помогаю спортсменам чуть помоложе. Они не так часто выезжают на соревнования. В свободное от этой деятельности время стараюсь максимально быть задействована в любительском биатлоне. Мы объединились с ребятами из клуба Skillon. Там я веду направление пневматического биатлона.