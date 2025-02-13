Губерниев отреагировал на слова СБР о невозможности сборов в Европе

«Если не можете решить проблему, договориться, убедить, то зачем нам такие руководители (пассажиры) нужны в российском биатлоне? Уходите в отставку и пусть в СБР работают другие… Уважаемые, профессиональные и договороспособные!» — написал журналист в своём телеграм-канале.