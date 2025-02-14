«Его следует оштрафовать». Новая стычка Самуэльссона и Йоханнеса Бё на ЧМ-2025

«Мне пришлось немного потесниться на повороте, было очень скользко, и я не был по-настоящему готов к этому. Мне не хватило места, и я потерял контроль над лыжами, — оправдывался швед после гонки. — Я поставил всё на то, чтобы обогнать Норвегию. Это важное достижение, которого я, к сожалению, на этот раз не сумел добиться. Но я чувствовал себя хорошо. Это ещё не всё!».