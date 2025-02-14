Четырнадцать белорусов выступят в спринтерских гонках на Кубке сильнейших в Раубичах

Домашний турнир станет для белорусских биатлонистов главным стартом сезона-2024/25. Программу соревнований откроет женская спринтерская гонка, которая начнется в 11.00. В стартовом протоколе 29 спортсменок, среди них шесть белорусок. Под вторым номером на дистанцию в 7,5 км убежит Дарья Кудаева, также за медали поборются Динара Смольская (5), Аделина Сабитова (7), Ирина Шаклеина (16), Ксения Воробей (23) и Анна Сола (27). Лидер Кубка России текущего сезона Наталия Шевченко стартует 9-й, лидер общего зачета Кубка Содружества Виктория Сливко — 17-й.
Мужской спринт начнется в 13.30. Звание первого чемпиона Кубка сильнейших спортсменов будут оспаривать 43 биатлониста, в том числе восемь представителей Беларуси. Второй стартовый номер достался Павлу Белько, также десятикилометровую трассу пробегут Степан Данилов (4), Дмитрий Лазовский (13), Никита Лобастов (16), Антон Смольский (24), Максим Воробей (26), Иван Тулатин (38) и Илья Авсеенко (41). Самый побеждающий гонщик в текущем сезоне Даниил Серохвостов выйдет на старт шестым, а лидер генеральной классификации Кубка России Эдуард Латыпов — 22-м.