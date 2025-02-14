Четырнадцать белорусов выступят в спринтерских гонках на Кубке сильнейших в Раубичах

Домашний турнир станет для белорусских биатлонистов главным стартом сезона-2024/25. Программу соревнований откроет женская спринтерская гонка, которая начнется в 11.00. В стартовом протоколе 29 спортсменок, среди них шесть белорусок. Под вторым номером на дистанцию в 7,5 км убежит Дарья Кудаева, также за медали поборются Динара Смольская (5), Аделина Сабитова (7), Ирина Шаклеина (16), Ксения Воробей (23) и Анна Сола (27). Лидер Кубка России текущего сезона Наталия Шевченко стартует 9-й, лидер общего зачета Кубка Содружества Виктория Сливко — 17-й.