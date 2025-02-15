Сенсация от финской биатлонистки на ЧМ-2025. Минккинен чуть не вырвала у фаворитов золото!

«Это очень приятно! У меня были высокие ожидания от гонки, потому что мне не удалась смешанная эстафета. В глубине души я знала, что в среду у нас не получится показать высокий результат. Но она прошла ниже ожиданий, и даже моих собственных. Начало этой гонки было непростым, однако мне удалось настроиться. В этом сезоне мне стало ясно, что если я буду делать ноль, то начну бороться за высокие места», — призналась Минккинен Iltalehti.