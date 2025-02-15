Чемпион мира 2017 года по биатлону Шипулин опроверг сообщения о желании покинуть Госдуму

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира 2017 года биатлонист Антон Шипулин опроверг сообщения о том, что он не намерен переизбираться на новый срок в Государственной думе. Об этом он заявил ТАСС.
В конце ноября издание Ura.ru со ссылкой на источник в окружении Шипулина сообщило, что он не планирует участвовать в выборах 2026 года, поскольку «делать там нечего». Сообщалось, что он планирует перейти в исполнительную власть.
«Ни одного комментария я не давал, — сказал Шипулин. — Хочется обратиться к уважаемым журналистам, чтобы они проверяли информацию. Меня уже и уволили из Госдумы, и назначили на должность министра спорта, и в законодательное собрание. Я такой информации никому не предоставлял, поэтому это все выдумки. Не знаю, кому это выгодно».
Шипулин стал депутатом в 2019 году в результате довыборов. В сентябре 2021 года он победил на выборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Свердловской области.
Шипулину 37 лет. На его счету также бронзовая медаль Олимпиады-2010, три серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира. Он завершил спортивную карьеру в 2018 году.