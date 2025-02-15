Чемпион мира 2017 года по биатлону Шипулин опроверг сообщения о желании покинуть Госдуму

«Ни одного комментария я не давал, — сказал Шипулин. — Хочется обратиться к уважаемым журналистам, чтобы они проверяли информацию. Меня уже и уволили из Госдумы, и назначили на должность министра спорта, и в законодательное собрание. Я такой информации никому не предоставлял, поэтому это все выдумки. Не знаю, кому это выгодно».