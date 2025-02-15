Наталия Шевченко победила в спринте на Кубке Сильнейших, Смольская — вторая

Она преодолела дистанцию 7,5 км ровно за 20 минут, не допустив ни одной ошибки на стрельбище.
Серебряную медаль завоевала представительница Беларуси Динара Смольская, проигравшая победительнице 6,3 с нулём на огневых рубежах.
Ещё одна представительница России, Анастасия Шевченко, замкнула тройку призёров (+38,9).
Биатлон. Кубок сильнейших — 2025, спринт 7,5 км. Женщины:
- Наталия Шевченко (Россия) — 20.00,0 (0 промахов)
- Динара Смольская (Беларусь) — отставание 6,3 (0)
- Анастасия Шевченко (Россия) + 38,9 (1)
- Анастасия Зырянова (Россия) + 50,2 (0)
- Тамара Дербушева (Россия) + 57,4 (0)
- Виктория Сливко (Россия) + 57,8 (2)