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Белорус Смольский стал победителем спринта на Кубке сильнейших спортсменов

Белорусский биатлонист Смольский выиграл спринт на Кубке сильнейших спортсменов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем спринтерской гонки на Кубке сильнейших спортсменов, который проходит в белорусских Раубичах.

Смольский преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 34,3 секунды и не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал россиянин Савелий Коновалов (отставание — 48,9 секунды, 0 промахов), третье место занял белорус Илья Авсеенко (+59,8; 1 промах).

Кубок сильнейших проходит в Раубичах с 15 по 23 февраля. Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.