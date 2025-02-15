«Не имеет смысла». Домрачева — об отстранении россиян и белорусов от международных стартов

«Это отстранение не имеет вообще никакого смысла. Ребята тратят свои лучшие годы, свои силы… Любой ребёнок, начиная заниматься каким‑либо видом спорта, мечтает о больших мировых пьедесталах. А для многих теперь эти мечты рушатся такими несправедливыми решениями. Надеюсь, что в скором будущем мы вновь сможем выступать на международной арене. В том числе на Олимпийских играх», — приводит слова Домрачевой «Матч ТВ».