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«Не имеет смысла». Домрачева — об отстранении россиян и белорусов от международных стартов

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева подвергла критике решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных стартов.

Источник: Чемпионат.com

«Это отстранение не имеет вообще никакого смысла. Ребята тратят свои лучшие годы, свои силы… Любой ребёнок, начиная заниматься каким‑либо видом спорта, мечтает о больших мировых пьедесталах. А для многих теперь эти мечты рушатся такими несправедливыми решениями. Надеюсь, что в скором будущем мы вновь сможем выступать на международной арене. В том числе на Олимпийских играх», — приводит слова Домрачевой «Матч ТВ».

Напомним, Дарья Домрачева завершила карьеру в 2018 году. Она является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013 годы) и обладательницей Кубка мира сезона-2014/2015.