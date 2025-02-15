Йоханнес Бе завоевал 21-ю золотую медаль на ЧМ по биатлону

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку в швейцарском Ленцерхайде и стал самым титулованным биатлонистом на чемпионатах мира.
Пятикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 21 минуту 56,8 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.
Бё выиграл 21-ю золотую медаль чемпионатов мира по биатлону. Он стал четырехкратным победителем мировых первенств в спринте. Также в активе норвежца две золотые награды в индивидуальных гонках, две — в гонках преследования, три — в масс-стартах, три — в мужских эстафетах, четыре — в смешанных эстафетах, три — в сингл-миксте. Бё побил рекорд соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена, у которого 20 золотых медалей на чемпионатах мира по биатлону.
Также Бё повторил результат Бьорндалена и француза Мартена Фуркада по победам в личных гонках на чемпионатах мира. У всех троих по 11 золотых медалей.
В январе 31-летний Бё объявил о завершении карьеры по окончании сезона, назвав причиной желание отдать приоритет семье. Последний этап Кубка мира в сезоне-2024/25 пройдет в норвежском Холменколлене с 20 по 23 марта.