Йоханнес Бе завоевал 21-ю золотую медаль на ЧМ по биатлону

Бё выиграл 21-ю золотую медаль чемпионатов мира по биатлону. Он стал четырехкратным победителем мировых первенств в спринте. Также в активе норвежца две золотые награды в индивидуальных гонках, две — в гонках преследования, три — в масс-стартах, три — в мужских эстафетах, четыре — в смешанных эстафетах, три — в сингл-миксте. Бё побил рекорд соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена, у которого 20 золотых медалей на чемпионатах мира по биатлону.