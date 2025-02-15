Бе допустил, что выступит на чемпионате мира в Эстонии в 2027 году

«Я чувствую себя здорово. Что может быть лучше, чем быть чемпионом мира! Пока свое решение об уходе я не поменял, но на чемпионате мира в Отепя у меня будет личная квота. Может быть, я немного отдохну и выступлю там», — сказал спортсмен в интервью Оkko.