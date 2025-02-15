Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бе допустил, что выступит на чемпионате мира в Эстонии в 2027 году

Биатлонист Йоханнес Бе допустил возможность выступления на чемпионате мира в Отепя (Эстония) в 2027 году.

Источник: AFP 2023

«Я чувствую себя здорово. Что может быть лучше, чем быть чемпионом мира! Пока свое решение об уходе я не поменял, но на чемпионате мира в Отепя у меня будет личная квота. Может быть, я немного отдохну и выступлю там», — сказал спортсмен в интервью Оkko.

31-летний норвежец выиграл мужской спринт на чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария), завоевав свое 21-е золото на чемпионатах мира и побив рекорд своего соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена (20 побед).

В январе 2025 года братья Йоханнес и Тарьей Бе приняли решение завершить карьеру за год до Олимпийских игр в Милане.