Анастасия Шевченко заявила, что готова тренироваться в Европе без оружия

— В принципе, если говорить только обо мне, я могу ехать на сборы и без оружия. Объём работы по стрелковой части у меня сейчас хороший. Летом я вообще выпала из колеи из‑за проблем с плечом и не стреляла два месяца и всё равно потом показывала неплохие результаты. Так что можно ехать в Европу и тренироваться без оружия, — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».