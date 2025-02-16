Смольская стала второй в гонке преследования на Кубке сильнейших спортсменов

К заключительной стрельбе наша биатлонистка подходила с запасом в полминуты, и даже дополнительные 150 метров не помешали ей уйти на заключительную петлю лидером с преимуществом над преследовательницами в 12 секунд. Однако, как и накануне, на последний круг сил у Смольской не хватило: Шевченко отыграла отставание и финишировала первой. Динара — снова с серебром. Тройку призеров замкнула Анастасия Халили.